ФТС планирует открыть четыре электронные таможни в 2020 году

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ намерена открыть четыре электронные таможни в 2020 году - в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и в одном из городов на Дальнем Востоке. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Владимир Булавин.

ФТС ведет полномасштабное реформирование всей системы таможенных органов. Первый этап был в 2018 году, второй этап проходит в 2019 году, третий пройдет в 2020 году.

"В этом году мы завершаем второй этап. В настоящее время у нас созданы электронные таможни в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге, в Минеральных водах, центры электронного декларирования в Калининграде, Новороссийске и Владивостоке, в Московской областной и Акцизной таможнях, Балтийский и Авиационный ЦЭДы. До конца года мы создадим электронную таможню в Сибирском федеральном округе, в Красноярске и центр электронного декларирования Центральной энергетической таможни. В следующем году будут также созданы четыре электронные таможни - в Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке, в Ростове-на-Дону и в Москве", - указал Булавин, добавив, что в 2019 году в электронных таможнях и центрах электронного декларирования оформляется уже 60% всех таможенных деклараций.

Глава ФТС также отметил, что ведомство намерено довести количество автоматически регистрируемых деклараций до 70% по экспорту и 60% по импорту в этом году, автоматически выпускаемых - до 60 и 50% соответственно. При этом полная автоматизация работы таможенной службы, по мнению Булавина, на данный момент невозможна.

"Полная автоматизация невозможна, пока существует система запретов и ограничений, которые таможня должна соблюдать. Скажем, у нас под эту систему запретов и ограничений сейчас попадает порядка 40% всех перемещаемых через границу товаров. Поэтому мы достаточно активно работаем с ФСТЭК и ФСВТС (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству - прим. ТАСС) для того, чтобы создать у них информационные ресурсы и, самое главное, получить автоматический доступ к их информационным ресурсам. Речь идет об экспортном контроле, о товарах двойного назначения и тому подобное. Конечно, попадающий под такие ограничения сектор нужно целенаправленно снижать", - пояснил он.