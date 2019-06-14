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РБК: H&M выведет на российский рынок бренд & Other Stories в 2021 году

Представитель бренда пока не подтвердила эту информацию

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Шведская компания H&M выведет на российский рынок бренд & Other Stories в 2021 году, ведет переговоры по помещениям. Об этом сообщает газета РБК со ссылкой на источники.

По их данным, компания выбрала два помещения - одно в историческом центре Москвы, второе - внутри Садового кольца.

Компания рассматривает площадки в существующих торговых центрах столицы, утверждают источники РБК.

Отмечается, что открытие может произойти в 2021 году.

При этом представитель &Other Stories сообщила РБК, что не готова подтвердить информацию относительно планов по развитию в России.

Бренд & Other Stories существует с 2013 года, выпускают одежду, обувь, аксессуары, украшения, нижнее белье и косметику.

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