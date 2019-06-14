ЦБ понизил прогноз роста экономики России

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Банк России понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году с 1,2-1,7% до 1,0-1,5%. При этом регулятор допускает в последующие годы повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров, на котором принято решение о снижении ключевой ставки до 7,5%.

"С учетом опубликованной Росстатом статистики по динамике ВВП в 2018 году - I квартале 2019 года Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,2-1,7 до 1,0-1,5%. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов", - отмечается в сообщении.

Рост оттока капитала

ЦБ ожидает, что отток капитала из России в 2019 году составит $50 млрд вместо ранее прогнозируемых $35 млрд, в 2020 году - $17 млрд (ранее - $22 млрд).

В 2021 году отток капитала из частного сектора сохранится на уровне $13 млрд.

В случае реализации сценария с высокими ценами на нефть прогноз по оттоку капитала в 2019 году повышен с $37 млдр до $50 млрд, в 2020 году - снижен с $37 млрд до $35 млрд, в 2021 году - с $32 млрд до $30 млрд.

Инфляция

Регулятор снизил прогноз инфляции по итогам 2019 года с 4,7-5,2% до 4,2-4,7% на фоне завершения переноса повышения НДС в цены и сохранения благоприятных внешних условий.

"С учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7-5,2 до 4,2-4,7%. Пересмотр прогноза учитывает завершение переноса повышения НДС в цены, в том числе влияния вторичных эффектов, а также сохранение относительно благоприятных внешних условий и сдержанной динамики внутреннего спроса. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным ЦБ, годовой темп прироста потребительских цен в мае снизился до 5,1% (с 5,2% в апреле 2019 года) и, по оценке на 10 июня, составил 5,0%. При этом начиная с февраля месячные темпы прироста потребительских цен с исключением сезонности находятся вблизи 4% в годовом выражении. В мае инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий существенно не изменились, оставаясь на повышенном уровне.

Увеличение госрасходов

Во второй половине 2019 года дополнительные бюджетные средства будут направлены на рост госрасходов, в том числе инвестиционных.

"За первые четыре месяца текущего года рост доходов расширенного правительства опережал рост расходов, что отчасти связано со смещенными на второе полугодие сроками реализации ряда запланированных правительством национальных проектов. Во второй половине 2019 года дополнительные полученные бюджетные средства будут направлены на увеличение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера", - сообщает ЦБ.

Кредитование

Регулятор также повысил базовый прогноз по годовому приросту кредитования населения в 2019-2020 годах.

Согласно обновленному прогнозу, прирост кредитования населения в 2019 году составит 15-20% (ранее ожидалось 12-17%), в 2020 году - 11-16% (ранее - 10-15%). Прогноз на 2021 год ЦБ сохранил на уровне 10-15%. Прогноз по кредитованию юрлиц остался неизменным - 7-10% в 2019 году и 6-10% в 2020 и 2021 годах.