Киев предложил Кишиневу импортировать газ из Евросоюза через украинскую ГТС

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Украина предложила Молдавии наладить импортные поставки газа из ЕС по так называемым реверсным схемам (по примеру Киева), чтобы "минимизировать потенциальные риски", связанные с возможным прекращением транзита российского газа через Украину. Об этом сказано в сообщении компании "Укртрансгаз".

"Использование возможностей украинской ГТС позволит минимизировать потенциальные риски, связанные с возможным прерыванием транзита природного газа из РФ и гарантировать безопасность поставок газа молдавским потребителям", - сказано в сообщении. Отмечается, что Молдавия может воспользоваться "гибкими возможностями" ГТС Украины и получать газ из ЕС через украинскую систему в случае необходимости.

Кроме того, "Укртрансгаз" предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа в подземных хранилищах Украины, чтобы обеспечить надежные поставки газа будущей зимой. "Для реализации такого режима необходимо подписать соглашения между операторами ГТС о взаимодействии во всех точках соединения ГТС Украины и Молдавии в соответствии с европейскими правилами", - пояснили в компании. Кроме того, молдавские трейдеры должны будут подписать соглашения о транспортировке и хранении газа на Украине.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее выражал обеспокоенность возможным сокращением поставок российского газа, который республика импортирует через территорию Украины. Молдавия при поддержке ЕС строит альтернативный газопровод для соединения с газотранспортной сетью Румынии, который планирует закончить до конца этого года.

Угроза прекращения транзита российского газа существует в связи с истечением действия 10-летнего договора между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" начиная с 1 января 2020 года. Стороны пока не пришли к компромиссу по вопросу условий дальнейшего транзита газа.