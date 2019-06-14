ЦБ не исключает снижения ключевой ставки на одном из трех ближайших заседаний

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Совет директоров ЦБ РФ может принять решение о снижении ключевой на одном из трех ближайших заседаний, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы сохранили подход к тому, что одно из ближайших заседаний - это одно из трех. И сохранили диапазон нейтральной ставки на уровне 6-7%", - сказала Набиуллин.

Банк России не исключает двух понижений ключевой ставки до конца 2019 года, отметила Набиуллина.

"Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает, что возможно и одно, в принципе, возможно и два понижения ставки в этом году", - сказала она.

При этом Набиуллина добавила, что это возможно, "если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов".

В пятницу Банк России впервые с марта 2018 года понизил ключевую ставку - на 25 базисных пунктов, до 7,5% годовых. Регулятор допускает еще одно снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях и переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года. ЦБ будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, добавляет Банк России.

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