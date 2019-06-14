ЦБ продолжит накапливать международные резервы в рамках бюджетного правила

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ достигли $500 млрд, и Банк России продолжит их накапливать в рамках бюджетного правила, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Мы действительно достигли этой цифры - $500 млрд. Но напомню, что мы начали говорить о $500 млрд, когда у нас еще не было бюджетного правила. А сейчас у нас в основном накопление происходит в рамках бюджетного правила, что мы и продолжим делать. Поэтому специального пересмотра ориентиров у нас не предполагается", - сказала она.

По словам Набиуллиной, отметка в $500 млрд не была лимитом или целью накопления резервов, а отражала представление ЦБ о "желательном уровне, который обеспечивает повышенную комфортность с точки зрения подушки безопасности".

По данным Банка России, международные резервы РФ на 7 июня 2019 года составили $502,7 млрд, что на $7,5 млрд выше уровня неделей ранее. Таким образом, объем международных резервов превысили установленный ЦБ РФ целевой уровень на отметке в $500 млрд.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.