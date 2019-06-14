ЦБ надеется на общественное обсуждение законопроекта об ИПК в ближайшее время

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Банк России надеется, что общественное обсуждение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) начнется в ближайшее время, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Действительно, один из вопросов, которые обсуждаются, - уровень добровольности, скажем так, или автоматизма участия. В целом, система построена на том, чтобы у гражданина всегда был выбор. Мы изначально наше предложение строили на том, чтобы гражданин каждый раз мог совершать этот выбор. Но в конечном счете конструкция будет зависеть от общественных обсуждений. Надеюсь, что они будут в ближайшее время", - сказала Набиуллина.

Она также рассчитывает на то, что новая система пенсионных накоплений заработает как можно быстрее, поскольку считает ее "абсолютно необходимым элементом для достойных пенсий", а также "длинным ресурсом для экономики и хорошим стабилизатором финансовой системы".

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что система ИПК позволит увеличить пенсии в РФ с нынешних 30-40% от заработка и приблизить их к уровню развитых стран, где пенсия доходит до 70% от заработка.

Минфин и Центробанк разрабатывают систему ИПК с 2016 года. Она должна заменить и модернизировать замороженную накопительную пенсию. Согласно концепции формирования ИПК, работающие граждане сами будут отчислять средства с зарплат на будущую пенсию в дополнение к отчислениям работодателя.

Минфин рассчитывал запустить систему ИПК в 2019 году, но обсуждение концепции пока заморожено.