Россия переизбрана членом Экономического и социального совета ООН

ООН, 15 июня. /ТАСС/. Россия избрана в пятницу членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) на предстоящие три года. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба постоянного представительства РФ при ООН.

"Россия была переизбрана в ЭКОСОС при поддержке 174 государств - членов ООН, - указывается в сообщении. - Мы признательны всем тем делегациям, которые голосовали в нашу поддержку. Мы приветствуем все те страны, которые были избраны на период 2020-2022 годов, и ожидаем успешного взаимодействия".

Как сообщила в пятницу на встрече с журналистами официальный представитель председателя Генассамблеи ООН Моника Грейли, на три места от группы восточноевропейских стран были выдвинуты Россия, Черногория и Латвия, от стран Азиатско-Тихоокеанского региона - Бангладеш, КНР, Республика Корея и Таиланд, от стран Африки - Бенин, Ботсвана, Республика Конго и Габон, от стран Латинской Америки - Колумбия, Никарагуа и Панама, от стран Западной Европы и других регионов - Австралия, Финляндия, Норвегия и Швейцария.

ЭКОСОС, в который входят представители 54 государств, был учрежден 26 июня 1945 года в качестве органа, отвечающего за координацию деятельности 15 специализированных учреждений ООН, 9 функциональных комиссий и 5 региональных комиссий, занимающихся социальными и экономическими вопросами. Как отметила на брифинге Грейли, ЭКОСОС - "один из шести основных органов ООН, он является важной площадкой для обсуждения и выдвижения инициатив в области устойчивого развития".