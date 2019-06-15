Инвестор из Монголии построит в Бурятии завод по производству древесных гранул

ТАСС, 15 июня. /ТАСС/. Частная компания "Монпеллет" из Монголии намерена инвестировать порядка $10 млн в строительство завода по производству древесных гранул (пеллет) в Бурятии и создание необходимой для этого инфраструктуры, говорится в сообщении на официальном сайте Республики Бурятия. Благодаря запуску нового перерабатывающего производства в российском регионе намерены решить вопрос с утилизацией древесных отходов, сообщил глава республики Алексей Цыденов в ходе подписания соглашения с инвестором.

"Монгольская компания инвестирует $10 млн в производство пеллет. У нас не только решается вопрос утилизации отходов лесопиления, но и трудоустройство. Свое производство они ставят... в Прибайкальском районе. Там закрылся завод, который был градообразующим предприятием, и люди остались без работы, завод [по производству пеллет] - этот минимум 50 рабочих мест", - передает слова Цыденова пресс-служба республиканского правительства.

В Бурятии, где развита деревообрабатывающая промышленность, остро стоит проблема утилизации и переработки древесных отходов. Ранее глава региона подписал республиканский закон, согласно которому с 1 октября 2019 года все частные предприятия данной сферы будут обязаны обеспечить обработку, утилизацию, обезвреживание, транспортировку, размещение отходов переработки древесины или передачу указанных отходов после 11 месяцев их накопления на специально оборудованные для этого площадки. Таким образом, у компаний есть выбор: самостоятельно организовать глубокую переработку древесины или заключить договоры со специализированными предприятиями.

Мощность нового завода составит порядка 120 тыс. тонн готовой продукции в год, сроки запуска производства пока не уточняются. Инвесторы намерены наладить сбор вторсырья для переработки с нескольких территорий республики. Кроме ввода самих производственных мощностей, планируется создать в Бурятии логистическую сеть по приобретению и транспортировке древесных отходов. Готовую продукцию предприятие будет реализовывать на рынках Монголии.

В Улан-Баторе введен запрет на использование угля в качестве топлива, поэтому местный рынок нуждается в альтернативных продуктах энергетики.