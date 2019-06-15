Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в Приморье

ХАРБИН, 15 июня. /ТАСС/. Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья. Об этом в субботу на пленарном заседании 2-го Форума межрегионального сотрудничества РФ и КНР на полях VI Экспо в Харбине заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Приморский край имеет богатый многолетний опыт сотрудничества с Китайской Народной Республикой в различных сферах - на долю Китая приходится 55% внешнеторгового оборота Приморья, и у нас работает более 200 компаний с китайскими инвестициями. Не менее широкие перспективы партнерства в рамках стратегических проектов - территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток. В настоящее время на территории края китайские предприятия успешно реализуют проекты в таких областях как строительство, деревообработка, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, логистика и транспорт", - сказал он.

Говоря об участии Приморья в VI Российско-китайском Экспо Кожемяко отметил, что регион представляет "уникальные инвестиционные проекты, которые будут интересны китайскому бизнесу". "Это вопросы, связанные с развитием жилищного строительства, промышленности, лесопереработки, создание объектов туристской и спортивной инфраструктуры. На экспозиции Приморского края вы можете ознакомиться с образцами экологически чистых продуктов питания, которые интересны для экспорта", - пояснил он.

VI Российско-китайское Экспо под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на Экспо представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.