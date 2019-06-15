На западе Украины за сутки ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод "Дружба"

КИЕВ, 15 июня. /ТАСС/. Специалисты компании "Укртранснафта" за сутки обнаружили и ликвидировали на западе страны две незаконные врезки в магистральный нефтепровод "Дружба", по которому сырье из России поступает европейским потребителям. Об этом в субботу сообщила пресс-служба предприятия.

"14 июля в 14:20 специалисты "Укртранснафты" обнаружили повреждения на второй очереди нефтепровода Броды - Госграница ("Дружба"). Злоумышленники встроили в трубу шланг длиной 250 м и провели его по поверхности земли. По состоянию на 16:45 специалисты компании устранили врезку в магистральный нефтепровод", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

Вторая врезка обнаружена в ночь на 15 июня примерно в 50 км от первой. "Обнаружено еще одно злонамеренное повреждение со встроенным штуцером, краном с вентилем и шлангом", - уточнили в компании. К утру субботы работы по устранению вмешательства были завершены.

"Укртранснафта" обеспечивает транспортировку нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы и транзитные поставки в страны восточной и центральной Европы. Все акции предприятия принадлежат компании "Нафтогаз Украины".