Губернатор ЕАО сообщил, когда в регионе могут построить завод по глубокой переработке сои

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Завод по глубокой переработке сои в ТОР "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области (ЕАО) может быть построен в течение двух лет. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Александр Левинталь в кулуарах VI российско-китайского ЭКСПО в Харбине.

Ранее сообщалось, что китайская компания Joybay Agricultural Holding планирует вложить 120 млн долларов США в строительство этого завода на территории ТОР.

"[Китайские] инвесторы сейчас перекомпоновывают немного проект. Мы с ними на стенде [на территории ЭКСПО в Харбине] обсудим вопросы про соеперерабатывающий завод. Потому что там площадка уже начала готовиться под него, и проектная документация была заказана. Поэтому надо его в течение двух лет построить и начать уже переработку сои", - сказал он.

Глава региона отметил, что компания до 30 июня должна представить новый план по инвестициям и срокам строительства. Он также уточнил, что реализация данного проекта задержалась из-за реорганизации и расширения компании китайского инвестора.

По словам Левинталя, регион заинтересован в переработке сои на своей территории. "Соепереработка нам обязательно нужна. Это производство масла, это шроты [концентрированный корм] для кормовой базы животноводства и другая продукция. И тогда добавленная стоимость будет оставаться в России и занятость будет выше. И мы постараемся, наращивая объемы производства сои, перерабатывать ее на нашей территории", - добавил он в беседе с журналистами на площадке форума.

Ранее на полях ЭКСПО заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов заявил, что Россия обладает амбициозными планами по экспорту сои на рынок Китая. Он также указал на то, что Россия и КНР уже подписали документ по выходу на объем в 3,7 млн т по поставке сои и продуктов из нее на китайский рынок.