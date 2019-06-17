Минниханов: Татарстан заинтересован в поставках продукции машиностроения региона в Китай

ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Республика Татарстан заинтересована в поставке продукции машиностроения - грузовых автомобилей, вертолетов, судов, газоперекачивающих станций, а также медицинских инструментов - в Китайскую Народную Республику. Об этом сообщил в понедельник президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на деловом форуме "Республика Татарстан - провинция Хэйлунцзян" в рамках VI "Экспо".

"Республика Татарстан заинтересована в поставке своей продукции на китайский рынок - это и грузовые автомобили, вертолеты, суда, газоперекачивающий станции, компрессоры, медицинские инструменты", - сказал он.

Минниханов отметил, что порядка 50% продукции региона на сегодняшний день имеет экспортное направление. При этом в республике уже активно работают китайские компании. "Компания Haier, которая уже реализовала проект по выпуску холодильников, планирует в сентябре месяце завершить второй завод - по выпуску стиральных машин и индустриальный парк. Большие проекты реализует компания КамАЗ вместе с китайскими компаниями. Тяньцзиньская зона технологического и экономического развития - мы планируем создание совместного предприятия для развития третьей очереди ОЭЗ "Алабуга". Компания Huawei сотрудничает с нашей республикой", - пояснил президент Татарстана.

VI российско-китайская "Экспо" под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня. В этом году заявки на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на "Экспо" представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.