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Россия и Китай могут продлить до 21 дня срок безвизовых поездок для туристических групп

Документ призван сменить прежнее соглашение между странами о безвизовых групповых туристических поездках, действующее с февраля 2000 года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект соглашения с Китаем, увеличивающего с 15 до 21 дня срок безвизовых поездок для туристических групп. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Одобрить... предварительно проработанный с китайской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках. Поручить Минэкономразвития России провести с участием МИД России переговоры с китайской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение <…>", - говорится в распоряжении российского кабмина.

Этот документ призван сменить прежнее соглашение между РФ и Китаем о безвизовых групповых туристических поездках, действующее с февраля 2000 года.

Как, в частности, указано в проекте нового соглашения, "срок безвизового пребывания членов туристической группы направляющего государства на территории принимающего государства не должен превышать 21 календарный день". В настоящее время этот срок составляет не более 15 дней. Кроме того, минимальный размер туристической группы сокращается с пяти до трех человек. Максимальный размер туристической группы остается прежнем - 50 человек.

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