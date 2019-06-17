Совет директоров "АвтоВАЗа" возглавил Николя Мор

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Старший вице-президент, председатель региона Евразия, Groupe Renault Николя Мор возглавил совет директоров АО ''АвтоВАЗ''. На этом посту он сменил Сергея Скворцова, который избран заместителем председателя совета директоров. Об этом говорится в сообщении компании.

"14 июня состоялось годовое общее собрание акционеров АО ''АвтоВАЗ''. В числе ряда рассмотренных вопросов, также был утвержден новый состав совета директоров общества. Николя Мор - старший вице-президент, председатель региона Евразия, Groupe Renault - избран председателем совета директоров АО ''АвтоВАЗ''. Сергей Скворцов избран заместителем председателя совета директоров АО ''АвтоВАЗ'', - отмечается в сообщении.

Акционеры избрали совет директоров в составе 15 человек, сменив в нем трех членов. В новый совет не вошли: главный операционный директор Groupe Renault, заместитель главного исполнительного директора Groupe Renault Тьерри Боллоре, вице-президент по производству и цепочке поставок региона Евразия Groupe Renault Жером Олив, заместитель председателя государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Дмитрий Курдюков.

Вместо них в совет директоров избраны: исполнительный вице-президент Groupe Renault по продажам в регионах Оливье Мурге, вице-президент Альянса по производству, технологическому инжинирингу и цепочке поставок региона Евразия Жером Муанар, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

О компании

Группа "АвтоВАЗ" входит в состав Альянса Renault - Nissan - Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для четырех брендов: Lada, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в городах Тольятти - сам "АвтоВАЗ" и Ижевск - компания "Лада Ижевск". Бренд Lada представлен в сегментах В, В+, SUV и LCV, которые составляют пять модельных семейств: Vesta, XRAY, Largus, Granta и 4x4.

Чистая прибыль "АвтоВАЗа" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I квартал 2019 года составила 414 млн рублей против 128 млн рублей убытка годом ранее.