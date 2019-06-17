Комитет Госдумы одобрил законопроект о продаже электронных страховок посредниками

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, снимающий запрет на оказание посредниками страховых услуг в интернете. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект, инициированный правительством РФ, на заседании 18 июня.

По данным Единого государственного реестра субъектов страхового дела, в России зарегистрировано 68 страховых брокеров. Согласно данным Росстата, численность страховых агентов-физлиц превышает 140 тысяч человек. На страховом рынке действуют также агенты-юрлица. Доля страховых услуг, продаваемых страховыми посредниками, в том числе в интернете, растет и приближается к 75% собранной в России страховой премии.

Вместе с тем в деятельности страховых посредников в интернете существует правовая неопределенность, говорится в пояснительной записке к законопроекту. "Цель законопроекта - устранить эту правовую неопределенность в деятельности страховых агентов, страховых брокеров (далее - страховые посредники) в интернете при оказании услуг, связанных с заключением, изменением, досрочным прекращением договоров страхования, оформлением документов при урегулировании требований о страховой выплате, а также усовершенствовать контроль за деятельностью страховых посредников в интернете", - указывают в правительстве.

Так, проектом документа предлагается снять запрет на оказание страховыми посредниками услуг, связанных с заключением и исполнением договоров страхования в виде электронного документа. При этом для страховых посредников устанавливается запрет на подписание договора страхования в виде электронного документа и получение страховым посредником от страхователя страховой премии (страхового взноса).

Законопроектом предлагается установить, что брокер действует от имени страховой компании. Страховщику запрещается признавать договор страхования в виде электронного документа недействительным или незаключенным из-за нарушения страховым посредником условий, предусмотренных законопроектом. Документ содержит требования к размещению страховщиком технических средств информационных систем на территории России, а также к осуществлению страховщиком внутреннего контроля в части защиты информации.

Профессиональному объединению страховщиков предлагается предоставить право определять порядок обмена информацией в электронной форме между страхователем, страховым посредником и страховщиком при заключении полисов ОСАГО. Законопроект направлен на устранение существующей правовой неопределенности деятельности страховых посредников в интернете, предотвращение возможных мошеннических действий в страховой сфере, расширение способов продаж страховых услуг, развитие конкуренции на страховом рынке, считают в правительстве.