ЦБ запустит интернет-портал об экономических и финансовых исследованиях

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ открывает интернет-портал "Эконс", посвященный финансовым и экономическим исследованиям. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Редакцию "Эконс" возглавит бывший экономический обозреватель газеты "Ведомости" Ольга Кувшинова. Основу редакции составят журналисты из деловых медиа, авторами публикаций станут сотрудники Центробанка, аналитики компаний и банков, а также эксперты исследовательских и научных организаций.

Медиа-портал предназначен для представителей экспертного сообщества, журналистов финансово-экономических СМИ, аналитиков и работников государственных органов, отмечается в сообщении регулятора.

Создание "Эконс" стало продолжением коммуникационной политики ЦБ. В 2017 году регулятором был запущен сайт, посвященный финансовому просвещению, под названием "Финансовая культура", также с 2018 года в новом формате выходит научный журнал Центробанка "Деньги и кредит", ориентированный на академическое сообщество.