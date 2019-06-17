Иран предлагает провести в СКФО совместное заседание ТПП республики и регионов РФ

ТЕГЕРАН, 17 июня. /ТАСС/. Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиян предложил провести на территории Северного Кавказа заседание торгово-промышленных палат (ТПП) республики и регионов России с участием представителей бизнеса.

"Мы рассматриваем Северный Кавказ как ворота для развития двустороннего сотрудничества, причем те ворота, то место, которое является полезным для развития двустороннего сотрудничества не только для Ирана при выходе в Россию, но и для России при выходе на [рынок] Ирана. У меня со своей стороны есть предложение о проведении заседаний торгово-промышленных палат регионов России и Ирана, которые могли бы состояться на территории Северного Кавказа с тем прицелом, чтобы основная часть участников состояла из представителей частного сектора", - сказал Ардаканиян на заседании российско-иранской рабочей группы по межрегиональному сотрудничеству, в котором также принимает участие министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

По словам министра энергетики Ирана, такой формат позволит ускорить развитие взаимоотношений между странами.

Российско-иранская рабочая группа по межрегиональному сотрудничеству, сопредседателем которой является статс-секретарь - замминистра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хацаев, была образована по инициативе Минкавказа России в рамках постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для дальнейшего укрепления и расширения двусторонних связей.

В новость были внесены изменения (13:05 мск) - передается с исправлением опечатки в имени спикера в лиде и во втором абзаце, верно - Ардаканиян.