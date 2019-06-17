ЦБ сообщил о замедлении темпов инфляции по итогам мая

ТАСС, 17 июня. Инфляция в России в мае 2019 года замедлилась на 0,1 процентный пункт (п.п.) по сравнению с апрелем и составила 5,1% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.

"В мае 2019 года годовая инфляция вновь снизилась на 0,1 п.п. и составила 5,1%", - отмечается в материалах Банка России.

Замедление инфляции произошло за счет снижения темпов роста цен на непродовольственные товары, обусловленного в первую очередь статистическим эффектом высокой базы на рынке моторного топлива, поясняет регулятор.