Минск и Москва готовят проект по созданию в России производства самосвалов БелАЗ

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Белоруссия и России прорабатывают проект по организации на российской территории производства по выпуску карьерных самосвалов БелАЗ. Об этом сообщил в понедельник госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ.

"Согласованная промышленная политика реализуется на основе развития производственно-технологической кооперации, создания крупных совместных производства по выпуску машиностроительной продукции. В частности, Минпромторг России и Минэкономики Белоруссии прорабатывают пилотный проект по производству на российской территории карьерных самосвалов ОАО "БелАЗ" с участием ОАО "Автодизель" и ОАО "Силовые машины", - отметил Рапота.

Он также считает перспективными кооперационные проекты по производству дорожно-строительной техники "Амкодор-Брянск" в Брянской области и лесозаготовительной техники "Амкодор-Онега" в Карелии, автомобильной техники на газомоторном топливе в Челябинской области с участием ОАО "МАЗ".