Нацпрограмму развития Дальнего Востока утвердят на Восточном экономическом форуме

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года с перспективой продления до 2035 года передана в правительство РФ. Документ планируется принять на пятом Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2019 года. Об этом в понедельник сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании общественного совета Минвостокразвития в Общественной палате РФ.

Осенью 2018 года президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству совместно с органами государственной власти субъектов РФ подготовить национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

"Национальная программа передана в правительство 30 мая. Она состоит из трех разделов: экономика, инфраструктура и социальный блок. Подписана программа будет на юбилейном пятом ВЭФ, который пройдет в сентябре во Владивостоке", - сказал Козлов.

Он подчеркнул, что нацпрограмма "перекрывает" то, чего нет в национальных проектах. Поэтому Минвостокразвтия надеется, что два этих механизма дадут мощный толчок развитию регионов. При формировании национальной программы власти Дальнего Востока опирались на мнение местных жителей. Более 88 тыс. человек внесли почти 17 тыс. предложений.

Работа созданию нацпрограммы по развитию Дальнего Востока предусматривает несколько этапов. Первый этап стартовал 15 декабря 2018 года: жители Дальнего Востока могли изложить свои предложения с помощью электронного сервиса на сайте 2025.рф и во время организованных встреч. Программа должна объединить мероприятия нацпроектов и госпрограмм, стратегии развития всех дальневосточных регионов.