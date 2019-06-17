Минпромторг разработал новый механизм единой лизинговой субсидии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минпромторг разработал новый механизм лизинговой субсидии в отношении промышленной техники. Ожидается, что механизм заработает с 2020 года, а осенью пройдет первый отбор участников программы. Об этом сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты" замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

"Минпромторгом России разработан новый механизм единой лизинговой субсидии. Правила ее предоставления планируем уже на этой неделе внести на рассмотрение в правительство", - сказал он.

При этом производители продукции, ориентированной на экспорт, получат приоритетный доступ к новой субсидии, добавил он.