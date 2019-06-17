{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аукционный дом Sotheby's продадут за $3,7 млрд

Покупателем выступит компания Патрика Драхи BidFair USA
Здание аукционного дома Sotheby's EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG
Описание
Здание аукционного дома Sotheby's
© EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном в понедельник аукционным домом.

"В соответствии с соглашением, одобренным советом директоров Sotheby's, акционеры получат по $57 за акцию в рамках сделки, оцениваемой в $3,7 млрд", - указывается в сообщении.

Аукционный дом Sotheby's со штаб-квартирой в Нью-Йорке был учрежден в Лондоне в марте 1744 года и является одним из крупнейших в мире аукционных домов, занимающихся операциями с предметами искусства, ювелирными изделиями и предметами коллекционирования.

Теги
СШАВеликобритания
Северный Кавказ
Проект по выращиванию хлопка на 12 млрд рублей хотят реализовать на Ставрополье
В Буденновском районе планируют ежегодно получать более 20 т продукции
Читать полностью