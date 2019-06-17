Иран согласился перенести дату встречи ОПЕК только на 10-12 июля

ТАСС, 17 июня. Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане подтвердил журналистам, что согласен на перенос заседания ОПЕК с 25 июня на более поздний срок, но только на дни с 10 по 12 июля, передает Shana.

"На сегодняшний день встреча ОПЕК назначена на 25 июня. И я не согласен с переносом даты заседания на 3-4 июля. В эти дни я буду занят. Если встреча состоится 10, 11 или 12 июля, это подходит, я смогу принять участие", - передает его слова агентство.

Такой комментарий он сделал после встречи с российским министром Александром Новаком, который находится в Иране для участия в межправительственной встрече. Ранее Новак, а также саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех говорили о возможности организации встречи 3-4 июля.

Страны ОПЕК+ впервые в истории соглашения не могут договориться о дате встречи, на котором должно быть принято решение об уровнях добычи на ближайшие месяцы. Изначально запланированная на 25-26 июня встреча оказалась под вопросом в конце мая. Тогда сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают перенос заседания на начало июля. Против выступили Иран и еще ряд стран ОПЕК+.

Зангане объяснял свою позицию тем, что страны, не входящие в ОПЕК, не могут решать, когда собираться членам организации. Он предлагал также разделить заседания по принципу: 25 июня уровни добычи обсуждают страны ОПЕК, как и планировалось, а остальные страны проводят свое заседание в начале июля. Однако в секретариате ОПЕК эту идею сочли крайней и надеялись на достижение договоренностей среди всех членов альянса, говорили источники ТАСС.

Страны ОПЕК+ с апреля обсуждают политику по добыче на второе полугодие. Но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки, была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня.