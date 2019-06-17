Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,01-0,16%

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов слегка подросли. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,01% до 2739,65 пункта, индекс РТС поднялся на 0,16% и составил 1343,23 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:48 мск снизился на 0,21% до 64,243 рубля, курс евро упал на 0,02% до 72,16 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,74% до $61,58 за баррель.

В "Фридом Финанс" на предстоящей неделе ожидают повышения российского рынка. Однако, с учетом нестабильности на развивающихся рынках и снижения цен на нефть, во вторник возможно сокращение спроса на российском фондовом сегменте, пояснил аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин. Он добавил, что поэтому в этот период следует воздержаться от краткосрочных покупок. В инвестиционной компании прогнозируют диапазон закрытия для курса доллара на вторник в районе 64-64,6 руб.

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что с технической точки зрения американская валюта вплотную подошла к поддержке на уровне 64 рублей.

Если же смотреть на техническую картину на графике индекса Мосбиржи, добавил он, то стоит отметить, что рынок "обживается" на новых уровнях, консолидируясь в районе 2750 пунктов, при этом ближайшей, хоть и слабой поддержкой выступает отметка 2730 пунктов.