Истец отказался от иска о понуждении банка "Восточный" собрать акционеров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 июня. /ТАСС/. Компания Evison Holdings решила отказаться от иска о понуждении банка "Восточный" собрать годовое собрание акционеров. Соответствующее ходатайство было озвучено во вторник в судебном заседании в Амурском арбитражном суде Амурской области, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"17 июня… поступило заявление от Evison Holdings Limited об отказе от исковых требований в полном объеме", - сказал судья.

Суд удовлетворил заявление истца.

Накануне Лондонский международный арбитражный суд (ЛМАС, LCIA) признал право компании "Финвижн холдингс" продолжать судебное разбирательство в России.

Разбирательство

Арбитражный суд Амурской области 17 мая обязал Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok, владеет 52% банка "Восточный") исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций кредитной организации компании "Финвижн холдингс" (владеет 32% акций банка). Бенефициаром последней является Артем Аветисян, владевший "Юниаструм банком", который объединился с "Восточным" в 2017 году.

Параллельно спор по иску Evision Holdings рассматривается в Лондонском международном арбитражном суде. Baring Vostok обвинил Аветисяна в выводе средств из банка "Юниаструм" перед слиянием с "Восточным", утверждая, что именно из-за подозрительных операций фонд не исполняет соглашение.

Основатель владеющего Evison Holdings фонда Baring Vostok Майкл Калви является основным фигурантом дела о хищении у "Восточного" 2,5 млрд рублей.