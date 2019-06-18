Кабмин вносит в Госдуму законопроект об обнулении НДС на самолеты при их регистрации в РФ

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, обнуляющего ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на ввоз в Россию самолетов при условии регистрации воздушных судов в российском Государственном реестре. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте правительства.

"В целях налогового стимулирования развития гражданской авиации законопроектом предлагается освободить от обложения НДС ввоз на территорию России и другие территории, находящиеся под ее юрисдикцией, гражданских воздушных судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что к доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, предлагается отнести доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации или реализации судов, зарегистрированных в российском Государственном реестре, по аналогии с доходами судовладельцев, суда которых зарегистрированы в Российском международном реестре судов.

Также законопроектом предусматривается освобождение от обложения НДС ввоза авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, используемых для строительства, ремонта или модернизации гражданских воздушных судов на территории России.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 13 июня 2019 года.

Российские авиационные власти уже не первый год настаивают на регистрации самолетов в России. В отечественных авиакомпаниях эксплуатируется более 800 воздушных судов иностранного производства, зарегистрированных в иностранных офшорных юрисдикциях. Из них 95% воздушных судов имеют национальную принадлежность британским Бермудским островам и Ирландии.