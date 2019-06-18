Рост цен на ГСМ в регионах Сибири и Дальнего Востока не превышает уровень инфляции

Как сообщил ТАСС начальник отдела антимонопольного контроля и контроля органов власти УФАС по Амурской области Владимир Фирстов, повышение цен на топливо в 2019 году в регионе происходило трижды - в конце апреля, в середине и конце мая. Все три раза цена увеличивалась на 0,6%. Это укладывается в рамки соглашения, заключенного в ноябре 2018 года между ФАС, правительством РФ и нефтяными компаниями для стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов. В соответствии с ним, с февраля 2019 года нефтяные компании могут увеличивать цены на топливо, но не более чем на прогнозируемый уровень инфляции.

В понедельник, 17 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с информацией о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.

ТАСС, 18 июня. Рост цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в большинстве регионов Сибири и Дальнего Востока не превышает уровень инфляции. Тем не менее, во многих регионах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализирует работу сетей АЗС и динамику цен на рынке, сообщили во вторник ТАСС представители региональных управлений ФАС.

"Соглашением предусмотрено, что в случае его соблюдения мер реагирования не предусмотрено. Повышения цен на топливо, которые были в Приамурье в апреле и мае, укладываются в уровень инфляции, поэтому оснований реагирования нет", - пояснил Фирстов.

Начальник организационно-аналитического отдела Управления ФАС по Бурятии Татьяна Эрдынеева сообщила ТАСС, что в регионе цены на ГСМ выросли незначительно и они не превышают темпов инфляции. "Сейчас нет тревоги, опасения, мы не видим оснований, чтобы принимать какие-то меры, и не усматриваем признаки нарушения антимонопольного законодательства. Пока все идет в пределах", - сказала она.

В новосибирском УФАС сообщили, что в регионе нет предпосылок для резкого роста цен на бензин. Рост цен на 0,57%-0,61% по ряду марок носит сезонный характер и регулируется рыночными механизмами, пояснили в ведомстве.

"На сегодняшний день значительный рост цен на бензин, а также законодательно установленные основания для проведения внеплановых проверочных мероприятий по данному вопросу отсутствуют", - сообщили в пресс-службе управления.

Объективные причины

В свою очередь, руководитель УФАС по Забайкальскому краю Евгений Минашкин подтвердил ТАСС динамику роста цен на ГСМ. В регионе это связано с наличием единственного поставщика топлива.

"Мы подтверждаем движение (повышение цены на бензин - прим. ТАСС), оно связано с объективными причинами. Никаких происков мы не видим, никто у нас не распоясался, все идет своим чередом. Понятно, рост превышает соответствующий рост инфляции за этот период, но на то и лето. К осени будет замирание, это скачкообразность", - сказал он.

В Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края отметили, что повышение цены на ГСМ связано с объективными факторами - ростом мировых цен на нефть, который совпал с наступлением сезона высокого спроса на нефтепродукты для нужд сельхозпроизводителей, для завоза в Северные регионы, а также для нужд АЗС в преддверии сезона отпусков.

Дополнительным фактором, оказавшим влияние на уровень оптовых цен в Сибирском федеральном округе, явилась остановка на ремонт в мае 2019 года двух крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Это привело к повышению спроса на нефтепродукты ближайших НПЗ в Омске и Ангарске (Иркутская область).

"У нас в мае было два импульсных повышения на 1,5 тыс. рублей за тонну, но это было повышение на оптовом рынке, в рознице откликнулось у нас в июне", - сообщил ТАСС замруководителя УФАС Олег Харченко. По его словам, сейчас ведомство проводит специальный анализ по работе всех сетей АЗС и итоги анализа станут известны в первой декаде июля.

Ситуация на рынке

По данным Thomson Reuters Kortes, средние розничные цены на бензин марок Аи-92 и Аи-95 в России с 10 по 14 июня выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно, и составили 42,33 рубля и 45,5 рубля за литр, при этом в Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен на топливо заметно опередили динамику по другим регионам. Так, цены на Аи-92 выросли там на 74 копейки (до 45,84 рубля за литр), Аи-95 подорожал на 67 копеек (до 47,51 рубля за литр).

В ноябре 2018 года, после резкого подорожания бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке, правительство РФ и нефтяники договорились заморозить розничные цены на топливо до 31 марта. Параллельно с 1 января был запущен демпфирующий механизм, который в настоящее время возмещает компаниям до 60% разницы между высокими экспортными ценами и условной внутренней ценой на топливо. Позднее соглашение о заморозке было продлено до конца I полугодия 2019 года. Согласно договоренностям, компании должны обеспечить рост объемов продаж бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке на 2% по отношению к 2018 году. При этом правительство законодательно закрепило за собой право в любой момент вводить заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов.