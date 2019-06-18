Земельные участки будут изымать у собственников за несоблюдение пожарной безопасности

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает внести изменения в Земельный кодекс РФ и федеральный закон "О пожарной безопасности", которые определяют механизм изъятия земельных участков за систематическое нарушение требований пожарной безопасности.

"Земельный участок, за исключением земельного участка, являющегося предметом ипотеки, а также земельного участка, в отношении собственника которого судом возбуждено дело о банкротстве, принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в случае, если такой земельный участок используется с нарушением требований пожарной безопасности в течение шести месяцев с даты выдачи предписания об устранении таких нарушений в рамках государственного пожарного надзора", - говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов.

Согласно вносимым изменениям, изъятые земельные участки будут проданы на публичных торгах. "Начальной ценой изъятого земельного участка на публичных торгах является рыночная стоимость такого земельного участка, определенная в соответствии с федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", - говорится в документе, где отмечено, что в случае проведения повторных публичных торгов цена участка снижается на 20% от первоначальной стоимости. Денежные средства, вырученные от продажи участка, будут переданы бывшему собственнику.

26 апреля 2019 года президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июля проработать механизм изъятия земельных участков за систематическое нарушение требований пожарной безопасности.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края 19 и 20 апреля пострадали 17 населенных пунктов: огонь уничтожил 99 жилых домов, 13 нежилых помещений, 113 фермерских и личных животноводческих хозяйств, 148 надворных построек. Сгорели два зернохранилища, сельхозтехника, погибло свыше 5,6 тыс. голов скота. Травмы получили 36 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Ущерб оценивается в 1 млрд рублей.