Взыскание с компаний взносов в Пенсионный фонд через суд выросло в 1,6 раза

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Число дел в судах о взыскании страховых взносов в Пенсионный фонд в 2018 году выросло в 1,6 раза. Об этом сообщил председатель Арбитражного суда Московской области Вячеслав Кресс, выступая на XIV Совещании председателей верховных судов государств - членов ШОС в Сочи.

"В настоящее время отмечается значительное увеличение числа дел о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций по заявлениям органов Пенсионного фонда РФ", - сообщил он.

"Всеми арбитражными судами России в 2018 году было рассмотрено 480 913 дел данной категории, что на 63% больше, чем в 2017 году", - отметил он. Они составили более четверти всех дел, рассмотренных арбитражными судами в течение года. В Арбитражном суде Московской области в 2018 году число таких дел выросло вдвое по сравнению с 2017 годом (до 21,4 тыс.).

Поскольку такие дела в основной своей массе носят бесспорный характер, они рассматриваются обычно в порядке приказного производства (когда судья лишь выписывает приказ о взыскании средств). Вместе с тем, отметил Кресс, рассмотрение в судебном порядке бесспорных требований "ведет к неоправданному увеличению судебной нагрузки, отвлечению времени, сил и внимания судей и сотрудников аппарата судов от сложных дел, в которых действительно имеется спор о праве". В связи с этим, отметил Кресс, Верховный суд России предложил взыскивать санкции за неуплату страховых взносов во внесудебном порядке - так же, как и штрафы за неуплату налогов.

"С учетом приведения к единообразию порядка исчисления и уплаты налогов и страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование на основе положений Налогового кодекса, в целях исключения из компетенции арбитражных судов значительного числа бесспорных дел о взыскании финансовых санкций по заявлениям органов Пенсионного фонда, представляется своевременным предусмотреть внесудебный порядок взыскания таких санкций, как в свое время это было сделано для штрафов налоговых органов", - отметил Кресс. А в случае несогласия с таким взысканием субъекты предпринимательской и иной экономической деятельности смогут обжаловать такие решения в суде.