Эксперт: количество дел о банкротстве в 2018 году возросло на 21%

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Число дел о банкротстве в арбитражных судах России в 2018 году выросло на 21%, что во многом связано с банкротством компаний-застройщиков и граждан. Об этом сообщил председатель Арбитражного суда Московской области Вячеслав Кресс, выступая в Сочи на XIV совещании председателей верховных судов государств - членов ШОС.

"В 2018 году арбитражными судами России рассмотрены 682 тысяча 41 дело и заявление в рамках дел о банкротстве, или 27% от общего количества рассмотренных дел и заявлений по арбитражной системе, что превысило показатель 2017 года, когда было рассмотрено 561 тысяч 858 дел и заявлений в рамках дел о банкротстве", - сообщил Кресс.

По его словам, это "в первую очередь связано с рассмотрением дел по крупнейшим организациям-застройщикам, а также о банкротстве граждан".

Аналогичная тенденция, отметил он, наблюдается и в Подмосковье. "По итогам 2018 года Арбитражным судом Московской области было рассмотрено 43 тысячи 868 дел и заявлений о банкротстве, что составило практически 1/3 часть всей судебной нагрузки, или 31% от всех решенных судом споров, и это на 52% больше, чем было рассмотрено по итогам 2017 года", - сообщил судья.

В ноябре прошлого года Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, который предлагает для снижения нагрузки судов передать полномочия вносить требования кредиторов к должнику в реестр требований и рассматривать вопрос об их обоснованности арбитражным управляющим. "Предлагаемый Верховным судом РФ механизм введения первичного фильтра бесспорных требований арбитражным управляющим в настоящий момент уже реализуется по определенным категориям должников (например, застройщики, банки), - отметил Кресс. - Поскольку такой порядок предъявления требований продемонстрировал свою эффективность, абсолютно разумно и обоснованно было бы распространить его на все категории должников".