"Ростелеком" возьмет в лизинг у "Сбербанка" IT-оборудование на 8 млрд рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Сбербанк Лизинг" и "Ростелеком" заключили договоры лизинга на приобретение телекоммуникационного и IT-оборудования, предназначенного для хранения и передачи данных на сумму более 8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба "дочки" кредитной организации.

"Сделку профинансировал "Сбербанк", срок финансирования составляет пять лет", - говорится в сообщении.

По словам директора управления по работе с крупнейшими клиентами "Сбербанк Лизинг" Тимура Бойтемирова, лизинговый инструмент позволяет эффективно реализовывать капиталоемкие проекты, в том числе в сегменте телеком и IT. "Этот проект был реализован под потребности ключевого для группы "Сбербанк" клиента - "Ростелекома" и, вероятно, является крупнейшим проектом в сегменте лизинга телекоммуникационного и IT-оборудования на сегодняшний день", - цитирует пресс-служба слова Бойтемирова.

"Ростелеком" - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Более 1,3 млн абонентов пользуются мобильной связью "Ростелекома". Компания развивает цифровые решения для умного дома, онлайн-образования, телемедицины и других сервисов.