Новак: Россия готова рассмотреть предложение Ирана о проведении встречи ОПЕК+ 10-12 июля

ИСФАХАН /Иран/, 18 июня. /ТАСС/. Россия готова рассмотреть предложение Ирана о переносе заседания ОПЕК и ОПЕК+ с конца июня на дни с 10 по 12 июля, но это предложение должно поступить от секретариата ОПЕК после соответствующего согласования внутри организации. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак .

"Мы рассмотрим, если такое предложение поступит со стороны секретариата ОПЕК. В первую очередь они между собой должны решить, когда проводить такую встречу", - сказал он и добавил, что пока не обсуждал возможный перенос дат с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом.

Ранее Новак встречался с министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане, в том числе обсуждался и вопрос даты совещания.

Страны ОПЕК+ впервые в истории соглашения не могут договориться о дате встречи, на которой должно быть принято решение об уровнях добычи на ближайшие месяцы. Изначально запланированная на 25-26 июня встреча оказалась под вопросом в конце мая. Тогда сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают перенос заседания на начало июля. Против выступили Иран и еще ряд стран ОПЕК+.

Зангане объяснял свою позицию тем, что страны, не входящие в ОПЕК, не могут решать, когда собираться членам организации. Он предлагал также разделить заседания по принципу: 25 июня уровни добычи обсуждают страны ОПЕК, как и планировалось, а остальные страны проводят свое заседание в начале июля. Однако в секретариате ОПЕК эту идею сочли крайней и надеялись на достижение договоренностей среди всех членов альянса, говорили источники ТАСС.

Страны ОПЕК+ с апреля обсуждают политику по добыче на второе полугодие. Но из-за неопределенностей и геополитических факторов соглашение об уровнях добычи пока не достигнуто. Сделка о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки, была заключена в декабре 2018 года и завершается 30 июня.