Меркель: "Северный поток - 2" и сохранение транзита через Украину связаны друг с другом

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Вопросы реализации проекта "Северный поток - 2" и сохранения транзита российского газа через Украины тесно связаны друг с другом. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я постоянно говорила российскому президенту, что для меня вопрос транзита газа через Украину имеет очень важное значение", - сказала она. "Президент [Владимир] Путин меня всегда заверял, что он знает об этом. В этой связи "Северный поток - 2" и вопрос транзита газа через Украину тесно связаны друг с другом", - утверждала Меркель.