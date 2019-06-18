Минэнерго в плановом режиме работает над защитой энергообъектов от кибератак

ИСФАХАН /Иран/, 18 июня. /ТАСС/. Вопрос безопасности энергосистемы России находится на одном из первых мест, Минэнерго в плановом режиме ведет работу по защите энергообъектов от кибератак. Об этом журналистам сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Вне зависимости от того, что там произошло, у нас вопросы безопасности на одном из первых планов. И мы независимо ни от чего ведем работу вместе с нашими компаниями по защите наших энергетических объектов, электросетевого хозяйства от различных вмешательств. Работа ведется в плановом режиме", - сказал он.

Так глава Минэнерго РФ прокомментировал статью, опубликованную 15 июня в газете The New York Times, в которой сообщалось, что спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрять вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.