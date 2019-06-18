Наземные станции ГЛОНАСС могут разместить в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 18 июня/. Наземные станции российской навигационной системы ГЛОНАСС могут разместить на территории стран Африканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов. Об этом сообщил во вторник ТАСС заместитель гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев на Международном аэрокосмический салоне "Ле-Бурже - 2019".

"Переговоры по вопросу размещения наземных станций ГЛОНАСС ведутся со странами Юго-Восточной Азии, Африканского и Азиатско-Тихоокеанского регионов", - сказал Савельев.

По его словам, в июне этого года было завершено согласование межправительственного соглашения по космосу с Аргентиной. После его подписания Роскосмос сможет приступить к практической реализации проекта по размещению на территории Аргентины наземной станции ГЛОНАСС, уточнил замглавы госкорпорации.

Ранее в Роскосмосе сообщили ТАСС, что госкорпорация и Комиссия по аэрокосмическим исследованиям Аргентины (КОНАЕ) будут развивать сотрудничество в области спутниковой навигации. В частности, рассматривается вопрос размещения на территории Аргентины наземных станций системы ГЛОНАСС.

Российская навигационная система ГЛОНАСС наряду с американской GPS является глобальной навигационной системой, ее создание началось еще в 1970-80-е годы. Для гарантированного глобального покрытия необходимо иметь на орбите 24 работающих спутника "Глонасс", вращающихся вокруг Земли на средней круговой орбите высотой 19,1 тыс. км - по восемь аппаратов в трех орбитальных плоскостях.

В настоящее время помимо российской ГЛОНАСС в мире существуют также другие глобальные навигационные спутниковые системы: американская GPS, европейская Galileo и китайская BeiDou. Кроме того, региональные навигационные системы имеют Индия (NavIC; прежнее название - IRNSS) и Япония (QZSS).