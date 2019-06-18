"Главкосмос" будет продвигать продукцию ракетно-космической промышленности РФ в Мексике

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Генеральный директор АО "Главкосмос" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") Дмитрий Лоскутов и генеральный директор мексиканской ассоциации Iniciativa Espacial Mexicana MXSpace A. C. Хосэ Умберто Торрэс Эспанья подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Документ был подписан в рамках Международного аэрокосмического салона "Ле-Бурже - 2019", говорится в сообщении на сайте "Главкосмоса".

"Документ направлен на развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в области продвижения продукции российской ракетно-космической промышленности на территории Мексики путем организации различных проектов", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров российская сторона познакомила мексиканских коллег с возможностями отечественных средств выведения и платформами космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. Кроме того, стороны обсудили перспективы сотрудничества в реализации научно-исследовательских проектов, а также по поставкам в Мексику различного рода комплектующих для космических аппаратов, отмечается в сообщении.

"Главкосмос" - дочернее предприятие госкорпорации "Роскосмос", главной задачей которого является продвижение продукции и услуг российских предприятий ракетно-космической промышленности на международный рынок и управление сложными международными проектами. За более чем 30-летнюю историю в активе компании более 120 международных контрактов.

Iniciativa Espacial Mexicana MXSpace A. C. - ассоциация, созданная для содействия развитию космической промышленности Мексики путем разработки и реализации проектов, включая проекты по производству спутников различного назначения, пусковым услугам, эксплуатации космических систем, получению и обработке спутниковых данных, подготовке персонала, в сотрудничестве с Мексиканским космическим агентством и Министерством связи.