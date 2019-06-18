В ФАС считают, что повышение тарифа ФСК приведет к росту платежей в коммунальной сфере

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Повышение тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям ФСК ЕЭС, предлагаемое группой "Россети", будет стимулировать крупных потребителей к переходу на собственную генерацию и в результате приведет к резкому росту тарифов на электроэнергию и тепло. Это следует из письма главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева в адрес вице-премьера Дмитрия Козака, с которым ознакомился ТАСС.

"Предлагаемая мера неэффективна, не даст положительных результатов и приведет к лавинообразному росту тарифов. При этом рост тарифов произойдет не только в электроэнергетике, но и в коммунальной сфере. Переход на собственную генерацию крупных потребителей повлечет за собой по ряду регионов уход этих потребителей от централизованного теплоснабжения, а это повлечет соответствующий рост тарифов и на тепловую энергию", - отмечается в письме.

Ранее сообщалось, что "Россети" предлагают выровнять тарифы на передачу электроэнергии в РФ, повысив тариф ФСК ЕЭС. Тариф на передачу электроэнергии по магистральным сетям значительно ниже в сравнении с тарифом распределительных сетей, в том числе и потому, что в тариф ФСК ЕЭС не включены надбавки, которые платят промышленные потребители для снижения нагрузки с населения и объектов социальной сферы (перекрестное субсидирование). Это, по мнению "Россетей", создает дискриминационные условия для ведения бизнеса потребителям, не имеющим прямых договоров поставок электроэнергии с ФСК ЕЭС. Представитель пресс-службы Минэнерго РФ сообщил ТАСС, что ведомство в целом поддерживает инициативу группы "Россети" о повышении тарифа на передачу электроэнергии по магистральным сетям.

Переход крупного бизнеса на собственную генерацию приведет не только к росту тарифов, но и повлечет снижение полезного отпуска электроэнергии, пишет глава ФАС.

Артемьев в письме также отмечает, что предлагаемые меры только усугубят проблемы перекрестного субсидирования. ФАС предлагает решать проблемы перекрестного субсидирования не дифференциацией тарифов ФСК ЕЭС, а повышением эффективности территориальных сетевых организаций, в том числе дочерних и зависимых обществ "Россетей", в частности, по загрузке имеющихся мощностей, исполнению инвестиционных программ, сокращению объемов потерь в сетях.