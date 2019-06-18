Форекс-дилеры предлагают повысить штрафы за незаконную рекламу Forex до 1,5 млн руб.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ассоциация форекс-дилеров (АФД) предлагает увеличить штрафы юридических лиц за незаконную рекламу финансовых услуг, в том числе на рынке Forex, до 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе АФД. Ассоциация считает необходимым повысить штрафы в три раза.

"По мнению представителей СРО АФД, штрафы за нарушение законодательства о рекламе должны быть увеличены как минимум в три раза, в том числе для юридических лиц - до 1,5 миллиона рублей", - сообщили в ассоциации.

На сегодняшний день, согласно действующему законодательству (статья 14.3 КоАП РФ), нарушение законодательства о рекламе влечет административный штраф для граждан в размере 2-2,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 4 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Инициативу АФД поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов. Тема усиления административной ответственности и противодействия незаконной рекламе будет обсуждаться на круглом столе АФД в Госдуме 9 июля.

В АФД также предлагают прописать в статье 14.3 КоАП РФ ответственность некредитных финансовых организаций, в том числе форекс-дилеров, за распространение рекламы профессиональных услуг при осуществлении деятельности без лицензии Центробанка. Кроме того, в ассоциации считают необходимым ввести наказание за представление ложной информации об отсутствии высокого риска на рынке Forex.

В конце 2018 года Центробанк сообщил об аннулировании лицензий пяти крупнейших российских форекс-дилеров - "Форекс клуб", "Фикс трейд", "Трастфорекс", "Альпари форекс" и "Телетрейд групп". Согласно заявлению регулятора, деятельность этих компаний сводилась к агрессивной рекламе и выводу российских клиентов в иностранные юрисдикции. После аннулирования лицензии у пяти крупнейших игроков осталось четыре компании: "Альфа-форекс", "ВТБ форекс", "ПСБ форекс" и "Финам форекс". С 1 апреля 2019 года форекс-дилеры обязаны раскрывать максимально полную информацию о своей деятельности и о рисках, связанных с получением их услуг.