В ПФР заявили, что 180 тыс. граждан в 2020 году получат досрочно накопительную пенсию

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пенсионный фонд России рассчитывает, что около 180 тыс. граждан смогут получить накопительную часть пенсии в 2020 году досрочно. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда России.

"На 2020 год планируем расчетно около 180 тыс. граждан, которые получат досрочно накопительную пенсию", - сказали в ПФР.

По данным фонда, по итогам 2018 года общее количество получателей накопительной пенсии составило 65,3 тыс. (официальных данных за 2019 год еще нет). По всем видам пенсионных накоплений - накопительной пенсии, срочной выплате, единовременной выплате и выплате правопреемникам - общее число получателей в 2018 году составило 1,01 млн человек. Согласно годовому отчету ПФР за 2017 год, общее число получателей средств пенсионных накоплений за 2017 год составило 1,072 млн человек. Из них 50,8 тыс. - получатели накопительной пенсии.

"С 2014 года страховые взносы, ранее отчисляемые работодателями в размере 6% от заработной платы работников на формирование накопительной пенсии, направляются на финансирование страховой пенсии и увеличивают ее будущий размер. Поэтому выиграли или проиграли будущие пенсионеры от моратория на новые отчисления на накопительную пенсию зависит от соотношения доходности, которую обеспечивали НПФ и ГУК (государственная управляющая компания), и индексации страховой пенсии в период после 2014 года. По нашим оценкам, средняя доходность по всем НПФ, если брать начиная с 2005 года была почти в 1,5 раза ниже инфляции и меньше уровня индексации страховых пенсий", - пояснил в разговоре с ТАСС замдиректора института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Эксперт отметил, что похожая ситуация сложилась и в период после 2014 года. "Конечно, для отдельных НПФ, которые, возможно, устойчиво обеспечивали доходность, превышающую индексацию страховых пенсий, ситуация может быть другой. Но для большинства пенсионеров, которые начнут выходить на пенсию в ближайшие годы, сумма двух пенсионных выплат - накопительной и страховой - скорее всего будет выше, чем если бы моратория не было. Да, у них будет меньше накопительная пенсия, но дополнительное увеличение страховой пенсии с лихвой компенсирует эти потери", - добавил он.

Формирование накопительной пенсии

Согласно действующему законодательству, накопительная пенсия формируется у работающих граждан, родившихся в 1967 году и позже, за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, а также у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

По информации ПФР, несмотря на повышение возраста выхода на страховую пенсию по старости для женщин и мужчин будет до 60 и 65 лет, назначение накопительной пенсии и других видов выплат пенсионных накоплений (единовременной выплаты средств пенсионных накоплений и срочной пенсионной выплаты) с 1 января 2019 года устанавливается в прежнем порядке: женщинам в 55 лет, мужчинам - в 60 лет.

Правом на досрочную выплату пенсии обладают работники вредных и опасных условий труда, морского флота и гражданской авиации, спасатели и пожарные, водители городского транспорта, служащие учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, ряд госслужащих, педагоги и медработники, а также ряд творческих работников.