ЕС выделил Украине €29,5 млн на поддержку налоговых и таможенных реформ

КИЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Европейский союз выделил Украине €29,5 млн на реализацию программы по управлению государственными финансами, которая предусматривает проведение налоговых и таможенных реформ. Об этом сообщило во вторник министерство финансов Украины.

"Компоненты программы EU4PFM (по поддержке государственного управления финансами для Украины - прим. ТАСС), реализация которых начинается сегодня, направлены на поддержку налоговых и таможенных реформ, а также развитие потенциала по управлению государственными финансами, в частности, в сфере IT и HR. На их воплощение Евросоюз выделяет €29,5 млн", - говорится в сообщении.

В рамках программы ЕС окажет помощь в реализации юридических и процедурных изменений в таможенной сфере. В частности, будет предоставлена поддержка по интеграции Украины в Совместную транзитную систему ЕС и присоединение страны к Конвенции о процедуре общего транзита. Кроме того, ЕС поддержит введение института уполномоченного экономического оператора, что повысит надежность процесса таможенного оформления. Программой также предусмотрена помощь в создании Государственной налоговой службы Украины.

В течение нескольких месяцев Украина, по данным Минфина, также получит поддержку в рамках другой части проекта о реформировании подходов к бюджетированию.

Общий бюджет программы составляет €55 млн. Ее завершение ожидается в 2022 году.