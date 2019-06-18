Медведев обсудит в Минске перспективы наращивания интеграции в рамках Союзного государства

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Перспективы наращивания интеграции в рамках Союзного государства и актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества обсудит премьер-министр России Дмитрий Медведев со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом 21 июня в Минске.

"Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве. Главы правительств рассмотрят также перспективы наращивания интеграции в рамках Союзного государства", - сообщила во вторник пресс-служба правительства.

Медведев также посетит церемонию открытия Европейских игр, которые пройдут в Белоруссии с 21 по 30 июня, добавляет пресс-служба.