Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 1-1,37%

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 1% - до 2761,69 пункта, индекс РТС увеличился на 1,37%, до 1359,23 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:18 мск снизился на 0,55%, до 63,97 рубля, курс евро уменьшился на 0,72%, до 71,63 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 1,58% - до $60,09 за баррель.

Во вторник российский фондовый рынок продемонстрировал позитивную динамику на фоне информации о возможной встрече лидеров США и Китая по вопросу торговых войн, рассказал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. На данный момент индекс Мосбиржи продолжает находиться в консолидации в районе 2750 пунктов с возможным продолжением среднесрочного роста, считает он.

Богдан Зварич добавил, что завтра важным фактором для рынка станет результат заседания ФРС. Если от американского регулятора намеков на снижение ставки и смягчения риторики не будет, возможна активизация продаж по широкому спектру активов, что вернет индекс Мосбиржи в район 2700 пунктов, пояснил эксперт.

В "БКС Премьер" завтра ожидают движения индекса Мосбиржи в диапазоне 2750-2780 пунктов. Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека, пояснил, что в среду на рынке акций РФ могут преобладать покупки ввиду локального risk on на фоне смягчения риторики ключевых регуляторов и достигнутой договоренности о встрече глав КНР и США на G20.

Кроме того, сигналы о скором продлении сделки ОПЕК+ до конца года продолжат помогать восстановлению котировок нефти к уровням $63-65, спрос на рублевые активы может активизироваться, добавил эксперт.