Минюст предоставил право работать в России Венскому арбитражному центру

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ предоставило право Венскому международному арбитражному центру работать в России. Об этом сообщил замминистра юстиции РФ Денис Новак по итогам заседания Совета по совершенствованию третейского разбирательства.

"За выдачу рекомендации Министерством юстиции по предоставлению права осуществлять функции постоянно действующего арбитражного учреждения иностранному арбитражному учреждению Венский международный арбитражный центр подан 41 голос членов Совета. Это означает, что дана рекомендация Минюста предоставить такое право", - сказал Новак, добавив, что голосов против не было.

Новак отметил позитивную тенденцию после первого положительного решения в отношении Гонконгского арбитража и второго решения в отношении Венского арбитражного центра. "Я могу прогнозировать, что и другие смогут подать. Пока таких заявлений на сегодняшний день нет", - сказал Новак.

По его словам, центр не сможет рассматривать внутрироссийские споры, так как не имеет подразделения в России. Таким образом, у него будут такие же компетенции, как и у Гонконгского арбитража. Предоставление ему права постоянно действующего арбитража в РФ позволяет при рассмотрении споров между российской и иностранной компаниями приводить в исполнение решения по ним на территории РФ, в том числе через службу приставов. Кроме того, это дает ему возможность рассматривать и внутренние споры между компаниями, расположенными в специальных административных районах (в Приморском крае и Калининградской области).

Как сообщила генеральный секретарь Венского арбитражного центра Элис Фремус-Вольф, выступая на заседании, он был учрежден в 1974 году как часть Федеральной палаты экономики Австрии. Он был внесен в рекомендованный список международных арбитражных учреждений Международной ассоциации юристов. Она также сообщила, что открывать отделение центра в России пока не планируется.

Также на заседании рассматривался вопрос о предоставлении права работать в качестве арбитражного учреждения двум российским организациям - Ассоциации участников по содействию (Арбитражная ассоциация) в развитии третейского разбирательства и Общероссийскому отраслевому объединению работодателей "Союз машиностроителей России". Этим организациям было отказано.

Арбитражи в РФ

Тем самым с момента вступления в силу нового закона "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ" в ноябре 2017 года число арбитражей для рассмотрения споров вне государственных судов выросло до семи. Ранее в России начали действовать предусмотренные в самом законе Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ, а также созданные по решению правительства РФ в апреле 2017 года арбитражный центр при РСПП и арбитражный центр при Институте современного арбитража. В апреле Минюст дал право работать в России Гонконгскому международному арбитражу и спортивному арбитражу.