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Коллегия ЕЭК одобрила проект сближения ставок акцизов на алкоголь и табак

Затем этот проект будет рассмотрен Советом ЕЭК

ТАСС, 18 июня. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила проект соглашения о механизме сближения ставок акцизов на алкоголь и табак внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается во вторник в пресс-релизе ЕЭК.

"В соглашениях закреплен механизм сближения ставок акцизов путем установления индикативной ставки (устанавливается начиная с 2024 года каждые пять лет) и диапазонов отклонения фактических ставок акцизов от нее. Причем для каждой группы стран предусмотрен достаточный коридор отклонения от индикативного показателя в зависимости от их социально-экономического развития", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти меры должны способствовать формированию в странах Союза цивилизованного рынка алкоголя и табака и сохранению здоровья населения. Кроме того, сближение ставок акцизов на табак и алкоголь должно свести к минимуму нелегальный трансграничный переток продукции в ЕАЭС. Для бизнеса таким образом будут созданы равные конкурентные условия.

Проект соглашения будет рассмотрен Советом ЕЭК.

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