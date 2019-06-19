Хабаровские власти полагают, что у России большой потенциал в плане экспорта сои в Китай

ХАРБИН, 19 июня. /ТАСС/. Россия обладает большим потенциалом по производству сои, заявил ТАСС в среду в кулуарах VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине начальник управления внешнеэкономических связей и поддержки экспорта министерства экономического развития Хабаровского края Максим Тарасов. По его словам, в условиях торговой войны с США Китай может переориентироваться на закупку этой культуры у российских поставщиков.

"Соя для Китая - стратегический товар, который завозился из Америки в больших объемах. В связи с торговой войной Китай начинает пересматривать свою географию поставок, предприятия провинции Хэйлунцзян (северо-восток КНР) уже переориентировались на Россию и Бразилию", - сказал Тарасов.

По его словам, "общая потребность КНР в сое - порядка 90 млн т в год". "В прошлом году из России было завезено порядка 1 млн т сои, мы понимаем, что потенциал тут есть", - указал чиновник. "Кто (какой регион РФ) его может дать, это уже другая история, внутренняя история России", - подчеркнул он.

География потенциальных поставок

По словам Тарасова, "крупнейший поставщик сои на Дальнем Востоке - Амурская область". "Поставки также идут из Еврейской автономной области, Новосибирской области", - сказал он и уточнил, что эксперименты по производству сои ведутся и в Краснодарском крае.

Что касается возможности поставок сои из Хабаровского края, то, по словам начальника управления, "она есть, но не в глобальном количестве". "В силу географического положения края у нас нет столько сельскохозяйственных земель, поэтому мы тут немного ограничены", - указал Тарасов.

Производство элитных сортов

Чиновник отметил, что в вопросе увеличения поставок сои из России в Китай особую роль играет качество продукции. "Здесь надо брать не площадями, а элитными сортами, повышением урожайности", - сказал Тарасов. "У нас схожесть климатических условий, схожесть содержания белка - в российской сое оно подходит под запросы Китая", - добавил он.

"У России есть потенциал", - отметил начальник управления. "За счет отношений [России и Китая] мы можем увеличивать долю [России в поставках сои в КНР], и китайцы будут брать у нас", - резюмировал он.

VI Российско-китайское ЭКСПО под девизом "Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее" проходит с 14 по 19 июня в Харбине. В этом году заявку на участие в выставке подали более 1,3 тыс. компаний из 74 стран и регионов мира. Россию на ЭКСПО представляют 137 предприятий из 18 субъектов пяти федеральных округов РФ.