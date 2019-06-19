Россия вошла в топ-30 стран по привлекательности для экспертов в сфере IT

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия заняла 25-е место среди 180 стран по привлекательности для цифровых экспертов. При этом более 40% опрошенных россиян, обладающих знаниями и навыками в сфере digital, не стремятся искать работу за рубежом, говорится в сообщении рекрутинговой компании HeadHunter (имеется в распоряжении ТАСС) со ссылкой на исследование компаний Boston Consulting Group и The Network.

"Россия заняла 25-е место из 180 стран - участниц опроса по уровню привлекательности для цифровых экспертов как основного места работы, войдя в топ-30 самых привлекательных стран. Больше всего цифровых экспертов готовы переехать в Россию из Казахстана (38%) и Беларуси (27%)", - говорится в материалах исследования. Также в топ стран, которые являются потенциальными поставщиками цифровых талантов для России, вошли Турция, Ангола, Никарагуа, Сербия, Литва, Перу, Эстония и Украина.

Согласно данным исследования, 67% опрошенных цифровых экспертов в мире готовы рассматривать карьерные возможности в других странах. При этом в России эта цифра ниже и составляет 58%.

"Одной из причин такой статистики именно в России может быть масштабная цифровизация, проходящая в стране и мире. Запрос на таланты в этой сфере очень высок, частные компании и государственные структуры активно борются за кадры. Они создают комфортные условия труда, предоставляют значительную финансовую компенсацию, стараются помогать в обучении", - отмечают авторы исследования.

Так, по последним данным компании HeadHunter, на одну вакансию в сфере IT в России приходится менее трех резюме соискателей, что свидетельствует о дефиците специалистов. А в зарплатном рейтинге отраслей рекрутинговой компании данная сфера стабильно занимает верхние позиции со средней зарплатой для специалистов, превышающей 88 тыс. рублей.

Исследование проведено с марта по май 2019 года. В опросе приняли участие более 26 тыс. человек из 180 стран, из них более 1600 специалистов из России.