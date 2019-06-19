"Ъ": Россия и Монголия обсуждают списание долга "Улан-Баторской железной дороги"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россия и Монголия обсуждают варианты реструктуризации долга "Улан-Баторской железной дороги" (УБЖД) перед правительством Монголии. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как отмечается в публикации издания, на данный момент долг УБЖД перед правительством Монголии составляет около $37,6 млн по текущему курсу. Россия, по данным газеты, настаивает на полном списании кредита УБЖД, монгольская сторона, в свою очередь, предложила перевести весь долг в уставный капитал, однако этот вариант России невыгоден, поскольку даст монгольской стороне контроль в УБЖД. В качестве компромисса российская делегация во главе с заместителем министра транспорта РФ Владимиром Токаревым предложила вариант, когда часть долга списывается, а часть - в равных долях конвертируется в уставный капитал УБЖД. Вопрос могут вынести на встречу президентов России и Монголии в этом году.

"Улан-Баторская железная дорога" - совместное монголо-российское предприятие, которое обслуживает железнодорожную инфраструктуру Монголии, осуществляет пассажирские и грузовые перевозки по территории страны.