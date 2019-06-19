Источник: Минтранс и участники авиаотрасли готовят планы повышения безопасности

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минтранс РФ совместно с участниками авиационной отрасли проведет системную работу по повышению авиабезопасности. Об этом ТАСС сообщил один из участников состоявшегося 18 июня совещания под председательством министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

"Говорилось о том, как улучшить все элементы работы отечественной гражданской авиации. В частности, о постоянной системной работе по повышению авиационной безопасности, - рассказал собеседник агентства. - Необходимо немедленно реагировать на появление любого "красного индикатора". Надо исключить накопление факторов, критическая масса которых может в итоге привести к авиационному происшествию <...> Для этого участники совещания - каждый в своей сфере - разрабатывают соответствующие планы работы".

В совещании приняли участие представители Минтранса и Минпромторга, Росавиации, Ространснадзора, госкорпорации по организации воздушного движения, ПАО "Аэрофлот", аэропорта Шереметьево и АО "Гражданские самолеты Сухого".

"Речь шла не только о совершенствовании подготовки персонала, но и о том, чтобы нормативные документы, регулирующие процессы в отрасли, полностью соответствовали вызовам времени и требованиям безопасности. Будут сформулированы требования к отечественным производителям в части разработки специальной, в том числе спасательной, техники. Руководителям различных структурных подразделений авиационной отрасли предложено самым активным образом лично участвовать во всех подобных мероприятиях", - добавил источник ТАСС.

На совещании было отмечено, что комплексный самокритичный подход к любым аспектам повышения авиационной безопасности является безусловным объединяющим приоритетом для всех участников авиационной отрасли, от диспетчерских и аэродромных служб до авиакомпаний, производителей техники, проверяющих, контрольных и разрешительных органов, учебных и сертифицирующих центров.

Идеи по совершенствованию авиазаконодательства

После катастрофы самолета SSJ-100 5 мая в Шереметьево правительство поручило Министерству транспорта РФ представить предложения по совершенствованию осуществления авиаперевозок. Также премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу с учетом катастрофы самолета "Аэрофлота" SSJ-100 при необходимости представить идеи по совершенствованию законодательства в сфере безопасности авиаперевозок.

Самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet загорелся при жесткой посадке в Шереметьево 5 мая. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.