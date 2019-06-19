Модернизация Домодедово снизила пропускную способность аэропорта на 35%

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Аэродром Домодедово из-за модернизации снизил пропускную способность на 35%, говорится в сообщении Счетной палаты. При этом, по данным Росавиации, на продолжение строительства в Домодедово понадобится 3,5 млрд рублей.

Счетная палата отмечает, что Росавиация дважды привлекала к строительным работам в Домодедово подрядчика "Су-1". Контракт на реконструкцию первой взлетно-посадочный полосы в Домодедово с "Су-1" был расторгнут только в конце 2018 года, несмотря на то, что компания уже два года находилась в стадии банкротства. Тем не менее "Су-1" снова привлечена для реконструкции второй взлетно-посадочной полосы.

"Существующая ВПП-2 частично разобрана - ее длина сократилась с 3,8 до 2,4 тыс. м. Оборудование радиотехнического обеспечения полетов демонтировано, что повлекло снижение пропускной способности аэродрома на 35%. Не построены также перроны к новому терминалу, который возвел инвестор. В результате здание простаивает до настоящего времени", - говорится в сообщении.

Счетная палата отмечает, что Росавиация увеличила стоимость контракта на ВПП-2 на 282 млн рублей.

"Росавиация внесла предложения в Минтранс, а министерство направило обращение председателю правительства РФ о выделении 3,5 млрд рублей для продолжения строительства в 2019 году", - приводятся в сообщении Счетной палаты слова руководителя Росавиации Александра Нерадько.